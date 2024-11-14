— Член Гильдии кинорежиссеров, режиссер фильма «АдмиралЪ» Андрей Кравчук;
— Декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрий Кот;
— Президент фонда поддержки исторических традиций «Возвращение» Юрий Бондаренко;
— Заместитель директора по научной работе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Александр Окороков.
Модератором встречи выступит Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Александр Васильевич Колчак (1874−1920) — российский учёный, теоретик морского дела, флотоводец и политик.
Он прожил недолгую, но очень насыщенную событиями жизнь: был участником трёх арктических экспедиций, защищал Порт-Артур, во время Первой мировой войны командовал Черноморским флотом. Кроме того, в разгар Гражданской войны возглавил «белое государство», объединившее Сибирь, юг и север России и выступавшее против большевиков.
В советское время личность Александра Колчака была окружена рядом вымыслов, его труды в качестве учёного замалчивались, а многие факты биографии остались неизвестными широкой публике.