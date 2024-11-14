Русская линия
Сводка новостей от 14 ноября 2024

К 150-летию со дня рождения адмирала Александр Колчака
Российское военно-историческое общество организует вечер памяти Георгиевского кавалера, расстрелянного большевиками…

Вечер памяти адмирала Колчака15 ноября в 19:00 в книжном клубе «Достоевский» (Москва, ул. Воздвиженка, дом 1) состоится памятное мероприятие «Адмирал Колчак: за и против», посвященная 150-летию со дня рождения адмирала, сообщает официальный сайт Российского военно-исторического общества.

В вечере примут участие:

— Член Гильдии кинорежиссеров, режиссер фильма «АдмиралЪ» Андрей Кравчук;

— Декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрий Кот;

— Президент фонда поддержки исторических традиций «Возвращение» Юрий Бондаренко;

— Заместитель директора по научной работе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Александр Окороков.

Модератором встречи выступит Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Александр Васильевич Колчак (1874−1920) — российский учёный, теоретик морского дела, флотоводец и политик.

Он прожил недолгую, но очень насыщенную событиями жизнь: был участником трёх арктических экспедиций, защищал Порт-Артур, во время Первой мировой войны командовал Черноморским флотом. Кроме того, в разгар Гражданской войны возглавил «белое государство», объединившее Сибирь, юг и север России и выступавшее против большевиков.

В советское время личность Александра Колчака была окружена рядом вымыслов, его труды в качестве учёного замалчивались, а многие факты биографии остались неизвестными широкой публике.

Вход для всех желающих свободный.

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