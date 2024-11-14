Инициатива митрополита Одесского Агафангела по обнародованию открытого обращения ряда архиереев Украинской Православной Церкви против решения Священного Синода Русской Православной Церкви по Донецкой епархии, судя по всему, стало началом целой кампании по постепенному признанию УПЦ украинских раскольников. Об этом свидетельствуют дальнейшие действия инициаторов этого обращения.

Так, сегодня пришли новости, что подписавшие обращение викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор (Васильчук) и митрополит Львовский Филарет прибыли в Грецию, где сослужили с архиереями Элладской Православной Церкви, признающими «ПЦУ». Речь идёт об участии украинских архиереев в праздновании дня памяти святителя Нектария Эгинского на острове Эгина, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Ранее Св. Синоды Русской и Украинской Православных Церквей приняли решения о прекращении церковного общения с теми клириками Поместных Церквей, что поддерживают признание «ПЦУ» и сослужат с представителями «ПЦУ». Однако, это нисколько не остановило указанных архиереев от «поездки к грекам».

Более того, стало известно, что в службах, на которых присутствовали митрополит Филарет и архиепископ Диодор, принимал участие митрополит Фессалоникийский Филофей, который считается «правой рукой» сослужившего раскольникам Архиепископа Афинского Иеронима и очень близок к Фанару, а также неоднократно высказывался в поддержку признания «ПЦУ».

Параллельно с указанной поездкой подписавшие обращение архиереи УПЦ начинают, как по команде, собирать епархиальное духовенство, чтобы клирики их епархий подтвердили правильность действий подписантов.

Так, сообщается, что 12 ноября 2024 года в помещении Епархиального управления Вознесенской епархии УПЦ состоялось собрание Епархиального совета и местных благочинных, которые «поддержали позицию митрополита Вознесенского и Первомайского Алексея, подписавшего обращение».

В свете всего этого возникает закономерный вопрос: Украинская Православная Церковь в полном составе готова признать украинских раскольников или же на этого решилась только часть украинских архиереев?

Русская линия