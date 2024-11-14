Госдума полностью учла предложенную Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поправку о монашестве в законопроект о запрете чайлдфри. Поправка была разработана сенаторами во взаимодействии с Правовым управлением Московской Патриархии и внесена в Госдуму, заявила руководительница Правового управления игуменья Ксения (Чернега), сообщает ТАСС.

По её словам, после этого на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина поступило обращение Патриарха Кирилла поддержать данную поправку. Речь в ней идёт о том, что распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) основано «на внутренних установлениях централизованных организаций», уточнила игуменья.

«При этом в письме Патриарха отмечалось, что попытки отдельных депутатов добиться отклонения поправки и понизить её уровень до подзаконного акта «создаст высокий риск привлечения наместников, игуменов и игумений православных монастырей к административной ответственности за распространение сведений о монашестве, монашеском образе жизни, монашеских обетах как в средствах массовой информации, так и путем проведения частных бесед с лицами, изъявившими желание поступить в монастырь», — отметила представительница РПЦ.

Несмотря на сопротивление «нескольких влиятельных представителей депутатского корпуса», добавила она, спикер Госдумы и возглавляемый им Совет нижней палаты согласовали принятие поправки в трех чтениях.

«Решающую роль в продвижении поправки сыграли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн», — заключила матушка Ксения, выразив им слова признательности.

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