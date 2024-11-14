13 ноября 2024 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыл в Израиль с кратким рабочим визитом, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В поездке митрополита Антония сопровождают советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин.

14 ноября в Патриаршей резиденции в Иерусалиме митрополит Волоколамский Антоний и сопровождающие его лица были приняты Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Во встрече также участвовали начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) и его заместитель игумен Никон (Головко).

В ходе тёплой беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений Русской и Иерусалимской Церквей, межправославной повестки дня, а также иные темы, представляющие взаимный интерес.

По завершении встречи собеседники обменялись памятными подарками.

Затем митрополит Антоний и члены сопровождающей его делегации посетили храм Воскресения Христова, где поклонились великим христианским святыням — Живоносному Гробу Господню и месту распятия Иисуса Христа на горе Голгофа.

В тот же день председатель ОВЦС посетил Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где его сердечно встретили начальник архимандрит Вассиан (Змеев), его заместитель игумен Никон (Головко), труженики Миссии и сестры Горненского монастыря. В храме во имя мученицы царицы Александры митрополит Антоний обратился к ним с архипастырским словом, пожелав помощи Божией в трудах на Святой Земле.

Русская линия