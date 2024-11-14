Печерский районный суд Киева вновь перенёс рассмотрение дела наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского Павла (Лебедя), которого, как и многих священнослужителей УПЦ, обвиняют в «оправдании российской военной агрессии против Украины», сообщает СПЖ.

Адвокат владыки священник Никита Чекман объяснил перенос заседания тем, что был занят другими делами и не успел подготовить речь к суду. В связи с этим он ходатайствовал о переносе рассмотрения дела.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил новое заседание на 11 декабря. Ранее, с августа 2024 года, слушание дела митрополита Павла уже несколько раз откладывалось. Предыдущее заседание было запланировано на 16 октября.

Ранее родственники украинских военнопленных из числа националистических батальонов требовали обменять владыку Павла на украинских военных и отправить его в Россию, как ранее это было сделано с митрополитом Тульчинским Ионафаном.

Однако, для этого митрополиту Павлу, как минимум, должен быть вынесен обвинительный приговор, чего пока нет, поскольку суд затягивается. В том, что владыка будет признан украинским кривосудием виновным, ни у кого не вызывает никакого сомнения.

Русская линия