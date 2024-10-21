В результате действий захватчиков собора в Черкассах было госпитализировано с травмами разной степени тяжести более 10 прихожан и священнослужителей УПЦ…

17 октября 2024 года боевики «ПЦУ» захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. В результате нападения пострадали священнослужители и прихожане Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Верующих травили слезоточивым газом, у многих из них ожоги роговицы глаз от ядовитого вещества. Как сообщает Телеграм-канал Черкасской епархии, всего госпитализировано с травмами разной тяжести более 10 прихожан собора, несколько десятков прихожан проходят амбулаторное лечение.

Сильно пострадал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Во время нападения его избили, сорвали клобук, выхватили архиерейский жезл, которым наносили удары верующим.

У архиерея диагностированы сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз І степени и ожоги кожных покровов.

«Владыке прописано лечение и строгий постельный режим. Тем не менее, несмотря на тяжелое состояние здоровья владыки, уже сегодня к митрополиту явились сотрудники СБУ с документом, требующим усилить арест иерарха, изменив его с ночного на круглосуточный. Очевидной целью таких действий видится желание воспрепятствовать митрополиту Феодосию видеться со своей Черкасской паствой и защищать ее от правового беспредела местных чиновников и нападений боевиков. Это ходатайство СБУ будет рассматриваться в судебном порядке», — отмечается в сообщении епархии от 19 октября.

Престарелый монах Нектарий, которого жестоко избили нападавшие на храм представители «ПЦУ», находится в больнице в тяжёлом состоянии. В Интернете ранее были опубликованы кадры, где седовласый инок лежит избитый в крови после очередного нападения на собор.

Русская линия