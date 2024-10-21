Вместе с тем Предстоятель РПЦ призвал указать, что информация о монашестве не может подпадать под действие этого закона…

Руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения обращение о внесении в них поправок, выводящих из-под их действия информацию о монашестве, сообщает РИА Новости.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей.

«Данные законопроекты заслуживают поддержки, поскольку они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения, вместе с тем законопроекты нуждаются в доработке, поскольку их принятие в действующей редакции приведёт к тому, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение. В этой связи Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в адрес авторов законопроекта направлено обращение с просьбой внести в них соответствующие поправки», — сообщила агентству игумения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя важность принятия законопроектов о запрете пропаганды отказа от рождения детей, заявил о необходимости защитить и поддержать будущих родителей.

Русская линия