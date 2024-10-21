Глава Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале прокомментировал жёсткий силовой захват захват раскольниками кафедрального Архангело-Михайловского собора Черкасс, в результате которого серьёзно пострадал митрополит Черкасский Феодосий и ряд клириков и верующих Черкасской епархии.

«Сегодня весь мир облетели кадры т.н. „добровольного перехода“ общины Кафедрального собора Черкасс в другую структуру, называющую себя православной. Штурмовики прорвались на территорию Архангело-Михайловского собора г. Черкасс. Верующих вновь травили слезоточивым газом, многие из них получили ожоги роговицы от ядовитого вещества, митрополита Феодосия ударили по голове, были слышны выстрелы из оружия. Вот какая неистовая тяга к „молитве“ у людей, которые называют себя православными. Те, кто голосовал за переход, поедут избивать прихожан других храмов, а Архангело-Михайловский собор, как и другие захваченные храмы, будет стоять пустым», — заявил владыка Лука.

Архипастырь предупредил, что «люди, которые воюют с Богом, теряют всякую надежду на спасение». «И ради чего? Чтобы доказать свою силу, победить старушек и стариков, войти на полчаса в храм, куда они не ходили и ходить не собираются? Нельзя молить Бога о том, чтобы Он даровал нашему народу победу, и одновременно отнимать у этого народа их святыни. Мэр города в открытую призывает к захвату храмов. Так могут поступать только враги государства», — отметил архиерей.

Владыка Лука напомнил, что совсем недавно давал интервью одному афонскому монаху, который решил стать блогером и начал выступать в защиту ПЦУ. «Он захотел разобраться в украинском Православии и выяснить, кто же прав, а кто виноват. Но похоже, что он никак в этом вопросе не может найти правильное решение. Мне вот интересно знать, как правильно понять, где смердящий труп, а где живой человек? Запаха, вида разложения разве недостаточно? Нужны ещё какие-то справки, свидетельства, дополнительные медицинские анализы? За деньги, конечно, можно дать справку и трупу, что он живой, но разве это ему поможет? Неужели злобы, ненависти, избиений, воровства недостаточно, чтобы понять кто есть кто? Или теперь благодать по решению церковного функционера обязана пребывать в тех, кто святотатствует, кощунствует и живёт по-сатанински?»

«Кадры насилия и вандализма, которые мы сегодня видели, являются прямым свидетельством мёртвости той организации, которая претендует на то, чтобы её признала вся Церковь», — заключил митрополит Лука.

Русская линия