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Сводка новостей от 21 октября 2024

Власти Центральноафриканской Республики приветствуют развитие миссии Русской Православной Церкви в стране
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадер принял Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина…

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадер принял Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина15 октября 2024 года Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин прибыл с первым архипастырским визитом в Центральноафриканскую Республику, где на следующий день был принят президентом ЦАР Фостен-Арканж Туадера в президентском дворце г. Банги, сообщает сайт Патриаршего экзархата.

Во встрече также участвовали председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов и благочинный приходов Патриаршего экзархата Африки в ЦАР иерей Сергий Воемава.

Митрополит Константин сердечно поблагодарил главу государства за гостеприимство, а также открытость народа ЦАР и её руководства, обеспечивших благодатную почву для развития миссии Русской Православной Церкви в этой стране.

Русская Церковь появилась здесь по просьбе работающих в ЦАР россиян и по приглашению местных жителей, изъявивших желание стать её чадами. Архиерей представил одного из них — ныне благочинного приходов в ЦАР иерея Сергия Воемаву.

Владыка рассказал о текущем положении дел, актуальном количестве духовенства и приходов, а также ознакомил с образовательными проектами, реализуемыми Патриаршим экзархатом Африки в ЦАР.

В свою очередь президент Туадера сообщил, что приветствует деятельность Русской Православной Церкви. Он отметил, что за недолгое время Русская Церковь уже прочно обосновалась в стране, принося пользу гражданам ЦАР, и выразил надежду на дальнейшее развитие её миссии. Также президент попросил молитв Патриаршего экзарха о народе Центральноафриканской Республики.

В ходе беседы обсуждались планы развития деятельности Русской Православной Церкви в ЦАР.

В завершение встречи митрополит Константин преподнёс президенту настенное распятие в традиционном русском стиле. Иерей Георгий Максимов подарил издания Патриаршего экзархата Африки на французском языке, а также перевод последования Литургии Иоанна Златоуста на официальный язык ЦАР — санго, что вызвало особое одобрение главы государства.

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