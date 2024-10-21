Константинопольский Патриархат, водимый Госдепартаментом США, решил принять участие в очередном антироссийском действе и присудил премию Патриарха Афинагора в области защиты прав человека Юлии Навальной*, имя которой, как и её мужа Алексея Навального*, внесено Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов, сообщает СПЖ.

19 октября 2024 года Навальная* прибыла в резиденцию Архиепископии Константинопольского Патриархата в США в Нью-Йорке, где её тепло встретил глава Архиепископии Константинопольского Патриархата в США митрополит Елпидофор (Ламбриниадис).

По словам Елпидофора, «Юлия Навальная* – одна из самых мужественных людей на планете, а её болезненный личный опыт потери мужа, выступившего против тирана, является яркой иллюстрацией человеческой цены авторитарного правления и отрицания основных свобод».

По мнению главы архонтов Константинопольского патриархата Энтони Либеракиса, Навальная* – «совесть международного сообщества», которая своим «пророческим голосом призвала его продемонстрировать свою приверженность свободе и предпринять решительные действия против того, что она, не колеблясь, назвала преступным режимом в Москве».

Очевидно, что принятое Константинопольским Патриархом Варфоломеем решение по награждению указанной маргинальной особы продиктовано интересами Госдепартамента США, а не реальной заботой фанариотов о правах человека, которые откровенно попираются на Украине. Ранее на Фанаре откровенно не замечали деятельности Навального* и ничего о нём не знали, а сейчас вдруг объявили его жену «совестью нации».

Видимо, у Юлии Навальной* совсем всё плохо, раз американская дипломатия решила подключить к раскрутке указанной особы даже фанариотов. Однако, после того, что Фанар натворил на Украине и что продолжает творить на канонической территории Русской Православной Церкви, данная награда — это фактически подтверждение правоты Росфинмониторинга, который внёс Навальных* в список экстремистов и террористов.

В лице Лжедмитрия I и Лжедмитрия II история России хорошо знает, чем заканчивается принятие агентов, подготовленных на Западе. Сейчас таких агентов для России готовят представители США с привлечением фанариотов. Однако, их планы по устроению очередной смуты в России не приведут их к желаемому результату хотя бы в силу того, что даже самозванец Гришка Отрепьев был куда большей фигурой, чем едва скрывавшая свою радость по поводу смерти мужа Юлия Навальная*.

*Юлия Навальная и Алексей Навальный внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

Русская линия