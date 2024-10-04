Эстонские чиновники хотели бы полностью уничтожить Эстонскую Православную Церковь, а потому они и далее будут искать для этого любые поводы…

Министерство внутренних дел Эстонии ожидаемо посчитало недостаточными изменения, которые под сильнейшим давлением властей были внесены священноначалием Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в свой Устав, сообщает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

Об этом говорится в письме канцлера эстонского МВД Тармо Мийлитса викарию Таллинской епархии Эстонской Православной Церкви епископу Тартускому Даниилу.

По оценкам Мийлитса, «изменение названия Церкви и устранение из её Устава ссылок на Московский Патриархат, РПЦ [Русскую Православную Церковь] и Патриарха [Кирилла] являются косметическими правками, не уменьшающими фактическое влияние РПЦ на ЭПЦ». «Фактическое влияние Московского Патриархата [на ЭПЦ] остается прежним как в административном, так и в каноническом смысле», — отметил канцлер МВД.

В связи с этим предложил священноначалию Эстонской Православной Церкви «ещё раз пересмотреть Устав в свете сделанных замечаний, чтобы полностью исключить влияние РПЦ на управление местной Церковью и её деятельность».

Кроме того, министерство отклонило предложение ЭПЦ убрать из названия упоминание Московского Патриархата. «Новое наименование не соответствует закону о Церквях и приходах, недостаточно отличается от уже внесенной в регистр Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), а также создаёт фактически неверное впечатление, что такая Церковь якобы охватывает всех православных верующих Эстонии», — пояснило своё решение ведомство.

Становится очевидным, что эстонские чиновники не остановятся ни перед чем для того, чтобы полностью не уничтожить Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата. Для этого они будут продолжать искать любые поводы и предлоги. На нынешнем этапе их главная цель — попытаться уговорами и угрозами переподчинить ЭПЦ МП Константинопольскому Патриархату, однако если это им не удастся, они запросто пойдут на открытые гонения и запреты, как и власти Украины.

Таким образом, эстонские верующие вслед за своими украинскими собратьями могут пополнить список исповедников Русской Православной Церкви, претерпевших скорби и гонения за верность своей Матери-Церкви.

Русская линия