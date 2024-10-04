РБК)" class="post_img" src="/images/2009/15354.jpg" style="width: 300px; height: 240px; float: left; margin: 4px 10px;" />В Организации объединённых наций опубликовали новый доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором, кроме всего прочего, приводятся многочисленные случаи судебных решений и арестов священнослужителей УПЦ. В документе упомянуто принятие антицерковного закона № 3894 (бывш. № 8371), принятием которого Украинское государство хочет полностью ограничить деятельность Украинской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net.

Сообщается, что в УВКПЧ зафиксировали действия Львовского окружного административного суда, который 17 июня 2024 года оставил в силе решение Дрогобычского городского совета о запрете деятельности УПЦ в этом районе «по соображениям национальной безопасности». Однако, как отмечает ООН, суд не объяснил, «каким образом запрет считался необходимым и пропорциональным для защиты общественной безопасности или порядка».

Кроме того, в докладе обратили внимание на арест и содержание под стражей иерархов Украинской Православной Церкви — митрополитов Арсения и Ионафана. В документе указывается, что на духовенство УПЦ «оказывалось давление с целью признания вины и согласия на обмен с РФ».

Обратили внимание в докладе также и на закон «О запрете УПЦ». В ООН заявили, что закон вызывает обеспокоенность со стороны УВКПЧ, поскольку международные стандарты не признают национальную безопасность основанием для ограничения свободы вероисповедания.

Ранее в Организации объединённых наций заявляли, что следят за развитием событий вокруг антицерковных инициатив украинского правительства и ожидают полный текст принятого в Верховной Раде законопроекта № 8371, направленного на запрет деятельности Украинской Православной Церкви.

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