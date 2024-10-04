В Афинах считают, что Поместные Православные Церкви погрязли в ереси этнофилетизма, а потому отказываются осудить Патриарха Кирилла как еретика…

Преподаватель Афинского университета Никос Куременос высказал весьма характерное для греческого священноначалия мнение по поводу того, почему до сих пор ни одна Поместная Православная Церковь не обвинила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ереси этнофилетизма, хотя Предстоятель Русской Православной Церкви придерживается идеи объединения «русского мира», сообщает СПЖ.

В интервью изданию «Евроньюс» Никос Куременос указал, что «ни одна Православная Церковь не осудила Патриарха Кирилла как еретика». Он объяснил это тем, что «проблема национализма укоренилась почти во всех Православных Церквах».

При этом в пример он привёл лишь негреческие Церкви. «Если мы попытаемся обвинить Кирилла в ереси из-за того, что он националист, мы не знаем, где можем остановиться, потому что и в других Церквях, в Румынии, в Грузии, в Сербии, мы можем найти следы национализма», — подчеркнул преподаватель Афинского университета.

Правда, при этом он скромно умолчал, что главными церковными националистами являются именно греки, которые постоянно говорят о распространении эллинизма, как некой ценности для всего мира. А потому опасения Куременоса не беспочвенны: как только греческое священноначалие начнёт обвинять других в ереси этнофилетизма, их же проклятья тут же обратятся на их головы.

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