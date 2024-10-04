Священнослужителя Хустской епархии Украинской Православной Церкви насильно мобилизовали в ВСУ и теперь обвиняют в дезертирстве…

3 октября 2024 года украинская полиция задержала священнослужителя Хустской епархии Украинской Православной Церкви протодиакона Владимира Петровция, которого ранее против его воли мобилизовали в ВСУ и силой попытались заставить принимать участие в боевых действиях, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Эспрессо.Запад».

Памятую каноны, строго запрещающие клирикам брать в руки оружие, отец Владимир спустя некоторое время «самовольно покинул часть».

Клирик УПЦ, являясь племянником митрополита Марка, некоторое время скрывался в Закарпатье. В итоге 20 сентября ему было предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины — дезертирство.

По решению суда, отец Василий отныне будет содержаться под стражей без права залога. За стойкость в вере и верность православным канонам ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Хустской епархии просят всех верных Украинской Православной Церкви возвысить молитвы за протодиакона Владимира, дабы Господь дал ему сил и укрепил на пути исповедничества православной веры.

Русская линия