4 октября 2024 года, в годовщину злодейского убийства симбирского генерал-губернатора Константина Сократовича Старынкевича, погибшего от рук революционеров в 1906 году, на бывшем здании Дворянского Собрания Симбирска (ныне Ульяновская областная научная библиотека) состоялась торжественная установка и освящение мемориальной иконы Небесного покровителя Константина Сократовича — святого равноапостольного царя Константина.

Боевой генерал Константин Старынкевич был назначен губернатором в Симбирск в неспокойное революционное время и до смерти оставался верен своему служению, отдав жизнь за Царя и Отечество, будучи всего 48 лет от роду. 21 сентября (4 октября) 1906 года его поразила бомба, прошенная террористами-революционерами, но в народе о нём осталась добрая память. И уже вскоре после убийства генерала рядом с местом его гибели была установлена бронзовая икона его Небесного покровителя, уничтоженная в последствие большевиками и воссозданная ныне.

Освятил новую икону глава отдела Симбирской епархии по взаимодействию с казачеством священник Михаил Лазарев, который предварительно также совершил панихиду по убиенного генерал-губернатору Старынкевичу.

За богослужением молились воины Волжского казачьего войска, представители Казачьего Симбирского центра «Братина», Троицкой общины Симбирской земли, многочисленные кадеты и студенты Ульяновского государственного педагогического университета во главе со своим ректором, главой регионального отделения РВИО Игорем Петрищевым.

На освящении иконы также присутствовали заместитель председателя движения «Наследие Империи» Михаил Малиновский, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, председатель Казачьей Троицкой общины Павел Вилин и многие другие.

Отрадно, что это благое начинание объединило вокруг себя так много общественных деятелей России, которые под руководством Русской Православной Церкви продолжают увековечивать память о тех, кого в советские годы старались забыть.

По окончании церемонии освящения к иконе были возложены цветы.

Русская линия