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Сводка новостей от 2 октября 2024

Украинский суд признал неправомерным решение о сносе Десятинного храма УПЦ в Киеве
В Украинской Православной Церкви надеются, что все причастные к уничтожению храма понесут соответствующее наказание…

Храм Десятинного монастыря Киева, который снесли украинские власти1 октября 2024 года Апелляционный суд города Киева отменил решение столичного Хозяйственного суда, который, в феврале 2023 года, обязал Киевскую городскую государственную администрацию снести Владимиро-Ольгинский (Десятинный) храм Украинской Православной Церкви, что и было поспешно и под покровом ночи осуществлено нынешним украинским режимом, сообщает портал Raskolam.net.

Судьи апелляционной инстанции удовлетворили апелляционную жалобу религиозной общины «Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы» и отменили постановление Хозяйственного суда Киева, который ранее оставил без рассмотрения жалобу на действия государственного исполнителя. Об этом сообщил адвокат УПЦ протоиерей Никита Чекман.

«Мы считаем, что действия госисполнителя, который самовольно привлёк хозяйственный субъект для проведения этого самовольного сноса храма, являются незаконными. Мы понимаем, что это не вернёт нам на данный момент храм, который был самовольно уничтожен безбожниками, но мы считаем, что все, кто принимал участие в этих незаконных действиях, должны нести ответственность перед Богом и перед законом», — сказал адвокат УПЦ.

В ночь с 16 на 17 мая 2024 года с нарушением процедур и без официального предупреждения власти Киева снесли Владимиро-Ольгинский (Десятинный) храм Украинской Православной Церкви.

Русская линия

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