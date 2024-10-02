В селе Заборово, где упокоился генерал, прошли торжества в честь 181-й годовщины со дня рождения полководца и 120-летия со дня основания Скобелевского комитета…

В Рязанской области торжественно отметили 181-ю годовщину со дня рождения великого русского полководца генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, скончавшегося 25 июня 1882 года. Торжества прошли в селе Заборово Александро-Невского района Рязанской области и совпали с 120-летием со дня создания Скобелевского комитета, сообщают «Рязанские Ведомости».

В праздничных торжествах приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков; председатель Центрального совета АНО «Скобелевский комитет», научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ, доктор педагогических наук, профессор, генерал-полковник Валерий Марченков; помощник заместителя Министра обороны РФ, член Президиума АНО «Скобелевский комитет», член Комиссии по военно-историческим вопросам при Президиуме РАН, член Научного совета Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, генерал-майор Александр Кирилин; исполнительный директор АНО «Скобелевский комитет» Сергей Слипченко и член Геральдического Совета при Президенте РФ Олег Кузнецов, глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков и многие другие.

Панихиду по генералу М. Скобелеву и его родителям на его могиле в Преображенском храме по благословению митрополита Рязанского Марка отслужил благочинный по Александро-Невскому району отец Аркадий. После богослужения Павел Малков и представители Центрального совета АНО «Скобелевский комитет» возложили цветы к могиле полководца.

«Мы используем все возможности для того, чтобы музей-усадьба М.Д. Скобелева развивался. В прошлом году все вместе открывали памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву в посёлке Александро-Невский. Проект был реализован по инициативе жителей. Территория была благоустроена. Это такая точка притяжения, которую и дальше нужно развивать, замечательное место», — сказал губернатор.

«Я хочу поблагодарить тех, кто принимает участие в сохранении памяти легендарного генерала. Спасибо Скобелевскому комитету за, что поддерживаете и развиваете музей, сохраняете великое воинское наследие, историю нашей страны. Мы со своей стороны тоже всю эту работу поддерживаем. Здорово, что у музея-усадьбы так много друзей и партнёров. Впереди будет ещё много интересных событий», — заявил Павел Малков.

Торжества завершились экскурсией в Малый дом музея-усадьбы «Мемориальный комплекс М.Д.Скобелева», где члены Скобелевского комитета подарили музею портрет великого полководца.

Русская линия