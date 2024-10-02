Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир принял участие в паломнической поездке по святым местам России. В сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, а также клириков Унгенской, Бельцкой, Кишиневской и Сорокской епархий Православной Церкви Молдовы он совершил молебен в Троице-Сергиевой лавре, сообщает Патриархия.Ru.

Всего в богослужении приняли участие 150 священников Православной Церкви Молдовы и её прихожан.

«Хочу поблагодарить Святейшего Патриарха Кирилла за благословение, а также за возможность, предоставленную нашим священнослужителям и паломникам из Молдовы, посетить эти святые места, помолиться здесь, встретиться со своими друзьями, знакомыми. Быть вместе. Для нас это отрадно. Мы надеемся, что такие паломнические путешествия будут продолжаться. Я с трепетом здесь перед вами возглавлял молебен перед преподобным Сергием, потому что, как сказал в начале, приходил сюда будучи еще студентом. И очень радостно, что этот сердечный трепет сохранился в моем сердце, и я думаю, он сохранился в ваших сердцах. Поздравляю с совместным молитвенным днем, который мы совершили здесь, у мощей преподобного Сергия, и будем просить, чтобы он наставлял нас, чтобы он помогал нам в нашей земной жизни, чтобы мы умело управляли епархиями, приходами, монастырями. Чтобы вновь в Молдове процветала жизнь духовная. К сожалению, сейчас настали другие времена, когда мы не имеем возможности братского общения. Будем молиться, будем трудиться, чтобы вновь настал Божий мир в нашей родной и любимой Молдове», — сказал митрополит Владимир.

Священники из Молдовы пребывают в России для обмена опытом пастырского служения, укрепления духовных связей и братских отношений между церквами. Они встречаются с известными представителями Русской Православной Церкви, церковной академической среды и православной общественности.

В программу паломнических поездок, которые проходят с августа, входит посещение монастырей России, среди которых Свято-Троицкая Сергиева лавра, Покровский ставропигиальный монастырь Москвы, другие храмы и исторически значимые места Москвы и Подмосковья. Проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Духовенство вознесло молитвы перед мощами преподобного Сергия Радонежского, почитание которого объединяет народы России и Молдовы. Именно в стенах Троице-Сергиевой лавры митрополит Владимир получил высшее духовное образование, окончив Московскую духовную академию.

Ранее святые места России также посетили капелланы (военные священнослужители) во главе с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами и правоохранительными органами Православной Церкви Молдовы епископом Чадыр-Лунгским Николаем.

Ранее враждебные Молдавской Церкви силы попытались использовать эти поездки, чтобы обвинить молдавских священнослужителей в «работе на Москву» и «политической деятельности», что, конечно, не соответствует действительности. Целью этих провокационных заявлений была попытка сорвать начавшуюся программу паломничеств, чего им добиться не удалось. В настоящее время в паломнических поездках приняли участие уже порядка 900 священнослужителей и прихожан Православной Церкви Молдовы, и эта программа активно развивается.

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