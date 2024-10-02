Секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин предложил включить в закон упоминание о ключевой роли Православия в жизни казаков…

2 октября 2024 года состоялось заседание рабочей группы по подготовке и принятию Федерального закона «О российском казачестве» при Комитете Государственной Думы РФ по делам национальностей. Под председательством депутата Госдумы РФ Николая Долуды, встреча собрала представителей государственной власти, профильных министерств и ведомств, а также Русской Православной Церкви и казачьего сообщества. Среди участников был ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин, сообщает сайт Синодального комитета.

Основной задачей заседания стало определение структуры и содержания законопроекта, который призван установить правовой статус и роль казачества в современной России. Участники активно обсуждали распределение статей законопроекта, оставив за ответственными членами группы отдельные разделы для детальной проработки.

Особое внимание было уделено предложению отца Тимофея о включении в преамбулу закона упоминания о ключевой роли Русской Православной Церкви в жизни казачества. По его словам, такое дополнение подчёркивает богатое историческое и культурное наследие, связывающее казачество с Православием, и способствует укреплению традиций.

Рабочая группа выразила надежду, что данный законопроект станет основой для дальнейшего укрепления казачества, как важной части российского общества. Обсуждение разработанных положений продолжится на следующих встречах, где будет уделено внимание всем поступившим предложениям и замечаниям для достижения наиболее полного и всестороннего решения заявленных целей.

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