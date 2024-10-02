Русская линия
Сводка новостей от 2 октября 2024

В Госдуме началось активное обсуждение закона о казачестве
Секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин предложил включить в закон упоминание о ключевой роли Православия в жизни казаков…

Казаки2 октября 2024 года состоялось заседание рабочей группы по подготовке и принятию Федерального закона «О российском казачестве» при Комитете Государственной Думы РФ по делам национальностей. Под председательством депутата Госдумы РФ Николая Долуды, встреча собрала представителей государственной власти, профильных министерств и ведомств, а также Русской Православной Церкви и казачьего сообщества. Среди участников был ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин, сообщает сайт Синодального комитета.

Основной задачей заседания стало определение структуры и содержания законопроекта, который призван установить правовой статус и роль казачества в современной России. Участники активно обсуждали распределение статей законопроекта, оставив за ответственными членами группы отдельные разделы для детальной проработки.

Особое внимание было уделено предложению отца Тимофея о включении в преамбулу закона упоминания о ключевой роли Русской Православной Церкви в жизни казачества. По его словам, такое дополнение подчёркивает богатое историческое и культурное наследие, связывающее казачество с Православием, и способствует укреплению традиций.

Рабочая группа выразила надежду, что данный законопроект станет основой для дальнейшего укрепления казачества, как важной части российского общества. Обсуждение разработанных положений продолжится на следующих встречах, где будет уделено внимание всем поступившим предложениям и замечаниям для достижения наиболее полного и всестороннего решения заявленных целей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Рязанцы почтили память генерала Михаила Скобелева
В селе Заборово, где упокоился генерал, прошли торжества в честь 181-й годовщины со дня рождения полководца и 120-летия со дня основания Скобелевского комитета...

В Госдуме началось активное обсуждение закона о казачестве
Секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин предложил включить в закон упоминание о ключевой роли Православия в жизни казаков...

Духовенство Православной Церкви Молдовы не собирается отказываться от паломнических поездок в Россию
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир лично возглавил одну из групп паломников по святым местам Русской Православной Церкви...

Украинский суд признал неправомерным решение о сносе Десятинного храма УПЦ в Киеве
В Украинской Православной Церкви надеются, что все причастные к уничтожению храма понесут соответствующее наказание...

Православная общественность Болгарии возмутилась награждением Патриарха Варфоломея орденом Св. Иоанна Рыльского I степени
Св. Синод Болгарской Православной Церкви под давлением митрополита Пловдивского Николая принял решение наградить главу Фанара, что вызвало недовольство болгарских верующих...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого благоверного князя Игоря Черниговского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика