Представители богословского научного и политического сообщества Болгарии подвергли критике Священный Синод Болгарской Православной Церкви за решение о награждении Константинопольского Патриарха Варфоломея орденом Св. Иоанна Рыльского I степени. Критики такого решения Синода БПЦ считают награждение главы Фанара от имени Болгарской Церкви неуместным в связи с его действиями, которые не соответствуют интересам Православия, в том числе — в ситуации с Украиной, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «ГЛАСОВЕ».

Так, историк и православный богослов Василианна Мерхеб отмечает, что награждение Патриарха Варфоломея выглядит возмутительно, в особенности на фоне церковного раскола, который глава Фанара учинил на Украине, создав «ПЦУ». Мерхеб считает нелогичным награждать человека, виновного в репрессиях в отношении канонической Украинской Православной Церкви, которые сейчас происходят на Украине.

«Церковная история помнит, как в 2019 году именно Патриарх Варфоломей, подобно попытке раскола в Болгарии, в одностороннем и антиканоническом порядке выпустил неканонический „томос“ об автокефалии в рамках беспрецедентного сотрудничества с президентом Петром Порошенко. Этим действием он провозгласил себя восточным папой, издав „томос“ против воли канонической Украинской Православной Церкви, возглавив кровавый и насильственный раскол, призванный стать матрицей для раскола в экуменическом масштабе. С тех пор каждый день на протяжении более 5 лет наши православные братья и сестры на Украине становятся жертвами духовного терроризма во всех его формах, от которого они испытывают страдания, особенно после принятия Верховной Радой в августе 2024 года закона № 8371, который навсегда запрещает существование канонической УПЦ, лишая религиозных прав более шести с половиной миллионов граждан Украины», — отметил Мерхеб.

В свою очередь, болгарская юристка и политическая деятельница Румяна Ченалова также отметила, что награждение Болгарской Церковью главы Константинопольского Патриархата является скандальным решением, поскольку деятельность Патриарха Варфоломея часто происходит в ущерб мировому Православию. По мнению Ченаловой, большую часть своих действий глава Фанара реализует исключительно в интересах США, экуменизма и глобализма.

«Осмелюсь назвать лицемерием награждение Варфоломея как человека, который помог преодолеть многолетний раскол в Болгарской Православной Церкви. Потому что его действия, как и тогда — подчинение воле нашего проамериканского президента, соответственно американского посла в Болгарии, а несколько десятилетий назад — американского посла на Украине, означают, что он очень строго следует линии экуменизма и глобализма. У него, кстати, очень прочные, глубокие связи с радикальными глобалистами, либералами, такими как Нэнси Пелоси, как Байден, как Хиллари Клинтон, он участвует в таких экуменических семинарах и конференциях, поддерживает их и прислушивается к их воле. При этом Варфоломей претендует на первенство, что абсолютно противоречит канонам Православной Церкви. Согласно этим канонам, Вселенский Патриарх является первым среди равных по чести, что является своего рода реверансом или уважением, или историческим признанием первенства Вселенской Церкви, но не по власти», — отметила она.

11 сентября 2024 года во время заседания Священного Синода Болгарской Православной Церкви иерархами БПЦ было принято решение о награждении орденом Св. Иоанна Рыльского I степени Патриарха Константинопольского Варфоломея. Решение о награждении было принято в связи с соответствующим предложением митрополита Пловдивского Николая, известного своей профанарской позицией. Что-то противопоставить этому предложению Болгарский Патриарх Даниил, известный своей активной поддержкой УПЦ, на Синоде не смог. В связи с этим нынешнюю критику принятого решения можно рассматривать, как поддержку позиции Патриарха Даниила в противовес позиции сослужившего с украинскими раскольниками Пловдивского митрополита.

Болгарского Патриарха Даниила поддерживает большинство простых верующих и духовенства Болгарской Православной Церкви, в то время как митрополит Николай имеет влияние на значительную часть членов болгарского Синода. Оценивая принимаемые Болгарской Церковью решения, необходимо это учитывать.

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