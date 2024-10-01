Русская линия
Сводка новостей от 1 октября 2024

Ржев избавился от имён Маркса и Урицкого в своей топонимике
Власти города переименовали три улицы, названные большевиками в честь революционеров и их вдохновителей. Но отказались возвращать им исторические названия…

Ржев27 сентября 2024 года в Ржеве Тверской области прошло очередное заседание городской Думы, на котором местные депутаты приняли решение о переименовании трех улиц города. Улицу Карла Маркса переименована в улицу героя России капитана Александра Фролова, улица Смольная в улицу Оковецкую, улица Урицкого в улицу Академика Обручева, сообщает ГТРК «Тверь».

Гвардии капитан Александр Фролов — проживал в городе Ржеве, погиб в зоне специальной военной операции по защите Донбасса в 2023 году, спасая сослуживцев. В 2024 году ему присвоено звание Героя России посмертно.

Владимир Афанасьевич Обручев — русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст. Улицы Обручева имеются в семи городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Твери. Теперь есть и в Ржеве.

Улицу Смольную переименовали в улицу Оковецкую, так как она проходит мимо Оковецкого кафедрального собора, построенного в 1821 году в честь чудотворной Оковецкой иконы Божией Матери.

«Мы хотим передать нашим потомкам, молодому поколению имена наших земляков, внесших вклад в развитие Ржевской земли, совершивших подвиг. <…> Хотим отметить, что ни Карл Маркс, ни Урицкий при всех своих заслугах, никакого отношения непосредственно к Ржеву не имели. Александр Фролов и Владимир Обручев — наши земляки, которые достойны того, чтобы их знали и о них помнили», — отмечено в заявлении депутатов гордумы.

Нельзя не приветствовать решение ржевских депутатов, наконец, избавить город от большевистских и коммунистических имён, однако указанным улицам они могли бы вернуть и их прекрасные исторические названия. Так, до прихода к власти большевиков улица Карла Маркса носила имя 1-й Успенской, улица Смольная была 1-й Предтеченской, а улица Урицкого называлась 2-й Рождественской.

Такое восстановление исторических наименований было бы вполне уместным и радостным событием. А именами Александра Фролова и Владимира Обручева можно было бы назвать и ряд новых улиц в городе.

Русская линия

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Ржев избавился от имён Маркса и Урицкого в своей топонимике
Власти города переименовали три улицы, названные большевиками в честь революционеров и их вдохновителей. Но отказались возвращать им исторические названия...

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