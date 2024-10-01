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Сводка новостей от 1 октября 2024

К 200-летию со дня рождения Августейшей устроительницы Ливадийской Крестовоздвиженской церкви
В Ливадии торжественно открыли памятник супруге Императора Александра II Императрице Марии Александровне…

В поселке Ливадия в Крыму торжественно открыли памятник Императрицы Марии Александровне27 сентября 2024 года по окончании праздничного богослужения в честь Воздвижения Креста Господня митрополит Симферопольский и Крымский Тихон принял участие в церемонии открытия памятника Августейшей владелице имения Ливадия и устроительнице Крестовоздвиженской церкви Императрице Марии Александровне, подвижнице милосердия и благотворительности, первой покровительнице Российского Общества Красного Креста, сообщает официальный сайт Крымской епархии.

В торжествах приняли участие епископ Скопинский и Шацкий Питирим, викарий Симферопольской епархии епископ Ялтинский Нестор, духовенство Ялтинского благочиния, председательница межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова, глава Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А.В. Громова и другие почетные гости.

Памятник Императрице Марии Александровне создан по инициативе прихода Крестовоздвиженского храма Ливадийского дворца к 200-летию со дня её рождения. Авторами проекта стали архитектор, первый вице-президент Союза московских архитекторов, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Комов, главный архитектор Калуги, член Московского союза художников, создатель церковных архитектурных проектов и проектов благоукрашения православных храмов в России и за рубежом Денис Стритович.

Установка памятника у Крестовоздвиженской церкви — дань уважения Императрице Марии Александровне, её делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии.

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К 200-летию со дня рождения Августейшей устроительницы Ливадийской Крестовоздвиженской церкви
В Ливадии торжественно открыли памятник супруге Императора Александра II Императрице Марии Александровне...

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