Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» в своей предвыборной кампании разместила баннеры с изображением разрушенных украинских селений и лозунгом «Выбери мир!»…

В Тбилиси в рамках предвыборной гонки появились рекламные баннеры правящей партии «Грузинская мечта», на которых изображены кадры разрушенных на Украине в результате военных действий селений и храмов и целых грузинских святынь и городов. Ниже подпись «Нет войне!» и «Выбери мир!», сообщает СПЖ.

Таким образом, нынешние грузинские власти в очередной раз заявили о своём нежелании следовать требованиям коллективного Запада, пытающегося подтолкнуть Грузию, как ранее Украину, к самоубийственной войне против России. «Грузинская мечта» прямо говорит, что не допустит этого, а потому предлагает избирателям голосовать за нынешние власти.

Любопытно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, известная своими проамериканскими взглядами и устремлениями в НАТО, уже назвала такие предвыборные баннеры «Грузинской мечты» «позорными». Она-то как раз мечтает о том, чтобы Грузия пошла на поводу у США и встала в один ряд с Украиной против России, а потому негодует.

МИД Украины, комментируя ситуацию, также заявило, что «осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушения церквей и культурного наследия».

В Киеве призвали правительство Грузии, правящую партию «Грузинская мечта» и все заинтересованные стороны «воздержаться от использования темы агрессивной войны против Украины и её граждан».

Русская линия