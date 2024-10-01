Церковь святителя Спиридона Тримифунтского в городе Петриня с населением почти в 20 тысяч человек за всё время неоднократно подвергалась нападениям. Так, в мае 2022 года на её стены были нанесены граффити с фашистской символикой усташей. Согласно последнему сообщению Горнокарловацкой епархии, с 2019 года этот храм подвергался вандализму семь раз.

«В ночь с 10 на 11 сентября 2024 года храмы в честь святителя Спиридона Чудотворца в центре города Петриня и святителя Николая Чудотворца на православном кладбище в Петрине подверглись нападениям вандалов, которые оставили на них граффити, содержащие призывы к ненависти и нетерпимости, — говорится в заявлении местной епархии.

Церковь святителя Спиридона, строительство которой началось в 2019 году, подверглась вандализму уже в седьмой раз — на этот раз вандалы нанесли граффити на ее колокольне. Церковь святителя Николая, построенная в 1798 году, после реконструкции тоже была осквернена — граффити появились на ее западном фасаде.

После соответствующего сообщения церковной общины в Петрине сотрудники полиции начали проводить расследование, и против неизвестных злоумышленников был подан иск".

За последние годы зафиксированы многочисленные случаи нападений на храмы Сербской Православной Церкви в Косово, Хорватии и других местах. Например, в марте 2021 года вандализму подверглись православный храм Христа Спасителя в хорватском городе Шибеник и две церкви в Косово и Метохии.

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