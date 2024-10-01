28 сентября 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в честь 100-летия преставления и 160-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Тихона в центре Москвы у храма Большое Вознесение у Никитских ворот был торжественно открыт и освящён бюст Святителя Тихона, который совершил в этом храме свою последнюю Божественную литургию в 1925 году, сообщает Благовест-инфо.

Монумент освятил настоятель храма протоиерей Владимир Диваков в сослужении приходского духовенства. «Патриарх Московский и всея Руси Тихон любил наш храм, он часто служил здесь. За два дня до кончины он отслужил здесь свою последнюю Литургию», — рассказал отец Владимир.

Автором памятника стала заслуженная художница России Елена Безбородова.

«5 апреля 1925 года в храме совершил своё последнее богослужение Патриарх Московский и всея России Тихон; за богослужением был поставлен во епископа Сергий (Никольский)», — говорится в летописи храма.

Канонизация Патриарха Тихона была утверждена в 1989 году на Архиерейском соборе в год 400-летия установления Патриаршества на Руси. Обретение мощей совершено в 1992 году, так как долгое время они считались утраченными.

Храм Вознесения Господня, основанный в XVII веке, известен также как храм, где венчался А.С. Пушкин в 1831 году. С историей церкви, нынешнее здание которого построено по проекту Осипа Бове, связаны имена Шаляпина, Щепкина и Ермоловой. Здесь в ноябре 1917 года отпевали юнкеров, павших от рук большевиков, защищавших Кремль.

Новая история храма ведет отсчет с 1990 года, когда храм вернули Церкви, после того, как в советское время здесь размещалась лаборатория высоковольтного газового разряда. Сюда из Кремля прошёл первый за многие десятилетия Крестный ход, который возглавил Патриарх Алексий 23 сентября 1990 года.

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