Протоиерей Максим Козлов: «Россия сейчас куда больше является наследницей христианской Европы, чем какая бы то ни было другая страна в Европе»

Праздник Воздвижения Креста Господня, который отметили в России 27 сентября, напоминает о начале новой эпохи в мировой истории, когда Римское государство стало христианским, что «определило лицо всей европейской цивилизации». Об этом заявил глава Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, обративший внимание на плачевное состояние христианства в современной Европе, сообщает РИА Новости.

«Обретение Креста Господня было для христиан символом смены вех в истории Церкви и государства. К тому времени власти Римской империи прекратили гонения на христиан, стали к ним благорасположены, а вскоре и сама империя становится христианским государством — и Церковь это принимает. Таким образом, общество и государство декларировали намерение быть христианскими — это обстоятельство и определило лицо европейской цивилизации. Тогда началась новая эпоха в истории мира и Церкви, этот исторический период продолжался в Византии до XV века, в России — до 1917 года, в Западной Европе — до середины XX века, ведь до недавнего времени Европа тоже была христианской», — сказал отец Максим.

При этом он отметил, что сейчас Россия — поликонфессиональное государство и по Конституции — светское, «хотя по состоянию на 2024 год Россия намного больше понимает и принимает значимость религиозной традиции, чем это делают в Европе или США». «В этом смысле Россия сейчас куда больше является наследницей христианской Европы, чем какая бы то ни было другая страна в Европе», — подчеркнул глава Учебного комитета.

Что касается истории праздника — это единственный двунадесятый праздник, который не связан с историей Нового завета, добавил он.

«В Русской Церкви нет какого-то одного центра паломнического поклонения Кресту Господню. Крест был разделён на множество сегментов, которые находятся в мощевиках по всему миру и напоминают верующим святыни древа Креста Господня. И то, что в мире нет какого-то одного значимого фрагмента Креста Господня, что они рассеяны по всему христианскому миру, это в нынешние трудные времена — напоминание всем верующим, что мы должны хранить единство Вселенского Православия», — заключил отец Максим.

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