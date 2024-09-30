Русская линия
Сводка новостей от 30 сентября 2024

Митрополит Черкасский Феодосий: «Спасибо вам, что вы не только любите свою Церковь, но и готовы при необходимости защищать Её»
Верующие Черкасской епархии Украинской Православной Церкви отстояли свой кафедральный собор от рейдерского захвата…

Свято-Михайловский кафедральный собор в ЧеркассахВечером 29 сентября 2024 года в Черкассах неизвестные в камуфляжной форме совершили попытку рейдерского захвата кафедрального собора Архангела Михаила Черкасской епархии Украинской Православной Церкви. Рейдеры в количестве 30 человек проникли на территорию храма и намеревались захватить собор, однако прихожанам удалось защитить святыню, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал «Черкаський Паломник».

Как рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, как только стало известно о подготовке захвата Свято-Михайловского кафедрального собора, в епархиальных СМИ был опубликован призыв к верующим прийти и защитить храм. В результате на территорию собора пришло значительное количество верующих Украинской Православной Церкви, что заставило рейдеров изменить свои намерения.

«Благодарю каждого из вас за ваши молитвы. За то, что сегодня не спали, на холоде стояли, молились, просили Божию Матерь и преподобномученика Макария защитить нас. Спасибо вам, что вы не только любите свою Церковь, но и готовы при необходимости защищать Её. Верю, что нашими общими усилиями, а главное, покровительством Пресвятой Богородицы и преподобномученика Макария, мы не только отстоим нашу святыню — кафедральный собор, но и всю Православную Церковь», — сказал митрополит Феодосий.

Ранее решением Черкасского городского совета Черкасская епархия Украинской Православной Церкви лишилась земельного участка под Свято-Михайловским кафедральным собором города. Речь идет о земельном участке площадью 8,7 га так называемого парка «Соборный», в котором расположен указанный кафедральный собор. Теперь украинских националисты и сторонники украинских раскольников пытаются силой захватить сам храм.

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Митрополит Черкасский Феодосий: «Спасибо вам, что вы не только любите свою Церковь, но и готовы при необходимости защищать Её»
Верующие Черкасской епархии Украинской Православной Церкви отстояли свой кафедральный собор от рейдерского захвата...

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