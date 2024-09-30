Следственный комитет России стал ведущим ведомством, ведущим борьбу с произволом в миграционной сфере
Следователи СК РФ проверят одну из школ Калининградской области, где на обучение приняли детей мигрантов без знания русского языка…
Руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области поручено организовать проверку и доложить о ситуации, которая произошла в школе Калининграда, где приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета РФ.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда», — сказано в сообщении.
В Следственном комитете отметили, что родители школьников обеспокоены из-за количества детей мигрантов в школе, не владеющих русским языком, из-за этого нарушен образовательный процесс, а руководство школы не принимает необходимых мер.
Накануне сообщалось, что в калининградской школе разгорелся скандал из-за предложения директора учить узбекский язык. Отмечалось, что директриса школы № 7 посоветовала родителям самостоятельно изучать узбекский язык после того, как они пожаловались ей на детей мигрантов, которые почти не говорят по-русски.
На защиту родительской общественности встал Следственный комитет РФ, который под руководством Александра Бастрыкина стал ведущим силовым ведомством России, которое ведёт активную борьбу с произволом чиновничества и преступностью в миграционной сфере.
Следственный комитет России стал ведущим ведомством, ведущим борьбу с произволом в миграционной сфере Следователи СК РФ проверят одну из школ Калининградской области, где на обучение приняли детей мигрантов без знания русского языка...