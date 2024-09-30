Следователи СК РФ проверят одну из школ Калининградской области, где на обучение приняли детей мигрантов без знания русского языка…

Следственный комитет России стал ведущим ведомством, ведущим борьбу с произволом в миграционной сфере

Руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области поручено организовать проверку и доложить о ситуации, которая произошла в школе Калининграда, где приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета РФ.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда», — сказано в сообщении.

В Следственном комитете отметили, что родители школьников обеспокоены из-за количества детей мигрантов в школе, не владеющих русским языком, из-за этого нарушен образовательный процесс, а руководство школы не принимает необходимых мер.

Накануне сообщалось, что в калининградской школе разгорелся скандал из-за предложения директора учить узбекский язык. Отмечалось, что директриса школы № 7 посоветовала родителям самостоятельно изучать узбекский язык после того, как они пожаловались ей на детей мигрантов, которые почти не говорят по-русски.

На защиту родительской общественности встал Следственный комитет РФ, который под руководством Александра Бастрыкина стал ведущим силовым ведомством России, которое ведёт активную борьбу с произволом чиновничества и преступностью в миграционной сфере.

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