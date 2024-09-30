24 и 26 сентября 2024 года в Славянском горрайонном суде продолжались подготовительные заседания по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения. При этом в четверг владыка Арсений, наконец-то, принял участие в заседании с помощью видеосвязи. Этому предшествовало множество заявлений и ходатайств адвокатов, которые в итоге суд вынужден был удовлетворить, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

С июля по сентябрь во всех судебных заседаниях, которые проходили в Славянске, митрополит Арсений принимал участие очно. Для этого его каждый раз конвоировали из Днепровского СИЗО, где владыка содержится под стражей.

Митрополит Арсений страдает рядом хронических заболеваний, и такие переезды вредили его здоровью: они длились не менее 15 часов (600 километров) в обе стороны, в том числе в жаркие дни, когда столбик термометра в тени достигал отметки 40 градусов. Перевозили владыку в автозаке, предназначенном для внутриобластных, то есть непродолжительных перемещений, в «стакане» — тесном боксе размером 50 см x 70 см x 150 см, где невозможно изменить своё положение. Всё время переездов наместник Лавры оставался без пищи и воды.

Такие конвоирования были для владыки Арсения пыткой. В частности, после переездов в суд и обратно в СИЗО 27 августа владыка восстанавливал здоровье два дня.

Также, если судебные заседания проходили два дня подряд, на ночной отдых между этими днями у владыки оставалось только несколько часов.

Более того, с сентября часть населённых пунктов, по которым проходил маршрут конвоирования, оказались в зоне боевых действий. Так что переезды из Днепра в Славянск и обратно стали опасными для жизни и владыки, и конвоя.

Чтобы избавить владыку Арсения от этих пыток и угрозы для жизни, сторона защиты в своих ходатайствах ссылалась, в частности, на статью 336 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая позволяет без дополнительных рисков и угрозы безопасности проводить судебные заседания онлайн.

Дальнейшие судебные заседания по делу будут проходить в режиме видеоконференции, как и настаивала в последних заседаниях сторона защиты, ссылаясь на состояние здоровья подзащитного, условия его поездок и из соображений безопасности.

За ходом судебных заседаний в отношении митрополита Арсения наблюдает народная депутатка Украины Виктория Гриб, которая принимает участие в качестве свободного слушателя собственными техническими средствами в режиме видеоконференции.

Митрополит Арсений сохраняет свою правовую позицию неизменной: владыка отрицает наличие в его действиях признаков преступления и считает, что открытое против него дело не имеет оснований для его привлечения к уголовной ответственности.

Следующее заседание должно состояться 1 октября.

Наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений содержится в Днепровском СИЗО с 24 апреля 2024 г. 15 августа Славянский горрайонный суд постановил продлить заключение владыки до 13 октября. Какая мера пресечения будет в дальнейшем, пока неизвестно.

Русская линия