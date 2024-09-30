Таким образом было решено отметить вклад владыки в духовное наследие России и мировую медицину…

29 сентября 2024 года в сквере у Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе был торжественно открыт памятник святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, работы скульптора, члена Московского союза художников Павла Журавлёва. Рядом с медицинской академией также была открыта передвижная стендовая выставка фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Института всеобщей истории РАН: «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь», сообщает сайт Крымской епархии.

Большой вклад в создание памятника бюста святителя Луки Крымского внесли руководительница международной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова, исполнительный директор благотворительного фонда «Храм» Константин Голощапов, Евгения Королёва, братья Геннадий и Анатолий Кузнецовы.

Чин освящения совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении благочинного Симферопольского городского благочиния протоиерея Сергия Дубинчука, настоятеля храма святителя Луки, руководителя общества Православных студентов-медиков им. свт. Луки протоиерея Иоанна Дроздова и духовенства столицы Крыма.

На торжественном мероприятии перед присутствующими выступили директор Фонда содействия развитию и укреплению духовного единства, религиозных и исторических ценностей русского Православия в отечестве и за рубежом «Под Покровом Богородицы» Евгений Королёв; председательница Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», ведущая научная сотрудница Института всеобщей истории Российской академии наук Анна Громова.

В церемонии также приняли участие доктор медицинских наук, профессор А.А. Бабанин и директор Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор медицинских наук, профессор Е.С. Крутиков.

Выражая архипастырские слова благодарности, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил памятные медали святителя Луки всем тем, кто способствовал созданию и открытию выставки и памятника.

В завершение мероприятия участники, в числе которых были представители администрации Симферополя, городское духовенство, обучающиеся Медицинской академии, возложили цветы к памятнику святителю и чудотворцу архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому).

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