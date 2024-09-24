Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2024

Митрополит Кишинёвский Владимир призвал верующих и духовенство к трёхдневному сугубому посту
В условиях нарастающего давления со стороны властей Предстоятель Православной Церкви Молдовы призвал верных молиться «о мире и единстве веры»…

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы ВладимирПредстоятель Православной Церкви Молдовы Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в специальном обращении, опубликованном 20 сентября 2024 года пресс-службой Православной Церкви Молдовы, в условиях возрастающего давления на Церковь со стороны молдавских властей и представителей Бессарабской митрополии Румынского Патриархата призвал свою паству к трехдневному посту и усиленной молитве «о мир и единстве веры».

Митрополит Владимир благословил духовенству и верующим держать сугубый пост с 25 по 27 сентября, а, 27 сентября, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, принять участие в Божественной литургии и приступить к Святым Христовым Тайнам. После богослужения в 12:00 во всех храмах и монастырях Молдавии состоится 15-минутный колокольный звон.

«Да благословит Господь нашу страну, власти, армию и благочестивых христиан!», — заключил Митрополит Владимир.

Не секрет, что враждебные Молдавии силы, желающие разрушения Молдавского государства и запрещения Православной Церкви Молдовы, стараются втянуть эту страну в противостояние с Россией. Этому, в частности, способствуют и нынешние прорумынские и откровенно прозападные молдавские власти. В настоящее время они близки к тому, чтобы пойти на поводу у режима Зеленского и при помощи украинских боевиков развязать военные действия в Приднестровье.

Русская линия

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В условиях нарастающего давления со стороны властей Предстоятель Православной Церкви Молдовы призвал верных молиться «о мире и единстве веры»...

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