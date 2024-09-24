В Эстонской Апостольской Православной Церкви Константинопольского Патриархата делают всё возможное, чтобы заставить Эстонскую Православную Церковь (Московского Патриархата) «отделиться от Русской Православной Церкви». В связи с этим ЭАПЦ решила примерить на себя роль «доброго полицейского» при выкручивании рук ЭПЦ и великодушно предложила создать «дополнительный викариат приходов русской традиции» в составе Константинопольского патриархата. В эту новую структуру предлагается войти ЭПЦ после чаемого Фанаром разрыва с Русской Православной Церковью, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт Postimees.

«Это означает, что ЭПЦ МП останется самостоятельным церковным образованием, сможет продолжать следовать своей собственной церковной практике, использовать свой язык и календарь и быть полностью финансово независимой. Епископы викариата на Божественной литургии будут упоминать имя митрополита ЭАПЦ, а священники и диаконы — своего местного епископа. В случае необходимости ЭАПЦ обратится к Совету церквей Эстонии с просьбой помочь сохранить обе Православные Церкви под своей эгидой», — говорится в заявлении ЭАПЦ.

На лицо грубое вмешательство во внутрицерковные дела Эстонской Православной Церкви. Причём эстонские власти и Фанар действуют здесь в унисон. Эстонские чиновники давят на верующих и духовенство при помощи силы и угроз полного законодательного запрета ЭПЦ по примеру запрета УПЦ на Украине, а фанариоты любезно предлагают «выход» из сложившейся ситуации.

Очевидно, что на фоне рейдерской политики Константинопольского Патриархата Эстонская Православная Церковь будет вынуждена вслед за УПЦ встать на путь исповедничества. Видимо, так, по мысли Патриарха Варфоломея, и должна выглядеть любовь «Церкви-Матери».

Русская линия