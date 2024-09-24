Согласно новому закону, у верующих и духовенства УПЦ осталось девять месяцев, чтобы они перешли к раскольникам…

23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности Украинской Православной Церкви, что неминуемо приведёт к усилению гонений на украинских верующих и духовенство, сообщает РИА Новости.

20 августа 2024 года депутаты Верховной Рады приняли законопроект, который позволяет запретить самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Глава украинского режима Владимир Зеленский подписал законопроект 24 августа.

Теперь, согласно закону, у Украинской Православной Церкви будет девять месяцев, чтобы «разорвать связи с Русской Православной Церковью», а по сути, подчиниться раскольникам из так называемой «Православной Церкви Украины».

В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую Православную Церковь. Ссылаясь на её связи с Московским Патриархатом, местные чиновники в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом «физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины».

Украина стала местом исповедничества верующих Украинской Православной Церкви, которые отказываются переходить к раскольникам и отстаивают каноническое Православие.

Русская линия