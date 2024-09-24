В Патриаршей комиссии по вопросам семьи поддержали инициативу по запрету в России пропаганды зарубежной идеологии «отказа от деторождения»

Вопрос запрета пропаганды «отказа от деторождения» является вопросом защиты суверенитета России от навязывания чуждых идеологических норм, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, комментируя внесение соответствующего законопроекта в Государственную Думу РФ, сообщает ТАСС.

Ранее правительство России также поддержало законопроект о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» в СМИ, Интернете, фильмах и рекламе, при условии его доработки — необходимо уточнить понятие «отказ от деторождения».

«Вопрос запрета пропаганды превосходства бездетности — это вопрос защиты нашего суверенитета от чуждых идеологических конструкций. Даже английское название само говорит о, так сказать, „стране-производителе“ этой субкультуры. Уточнение формулировок необходимо, но это технический вопрос. Главное, что наше государство, наконец, при поддержке Русской Православной Церкви, начало защищать свой национальный суверенитет в сфере демографии и защиты семьи и детства», — сказал он.

Отец Федор отметил, что молодежь в России сегодня подвергается беспрецедентному сетевому информационно-психологическому воздействию, которое «осуществляется в том числе и центрами психологических операций стран НАТО». «По факту мы имеем дело с сознательной диверсией против многодетной семьи как нормы нашего общества и основы крепкой государственности», — считает он.

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