Глава Фанара до сих пор не может простить церковной Москве отсутствия на Критском соборе и обвиняет русских в «неблагодарности»…

Константинопольский Патриарх Варфоломей, выступая на архиерейской встрече в монастыре святого Георгия в Килкисе в Греции, вновь раскритиковал Русскую Православную Церковь за «неблагодарность по отношению к Фанару» и отсутствие на Критском соборе, сообщает СПЖ со ссылкой на ОrthodoxTimes.

По мысли главы Фанара, каждый, кто получил автокефалию от Константинополя, должен смотреть «на Вселенский Патриархат как на ориентир, центр Православия, любящую Матерь-Церковь». Патриарх Варфоломей с обидой заявил, что именно Константинопольский Патриархат является «Церковью-Матерью» для Московского Патриархата и других Поместных Православных Церквей, но они с течением времени почему-то «обернулись против своего благодетеля».

Глава Фанара раскритиковал позицию Русской Православной Церкви по поводу места проведения Святого и Великого Собора Православной Церкви в 2016 году. Он отметил, что Московский Патриархат отказался от предложения провести Собор в Стамбуле в церкви Святой Ирины из-за полумесяца на куполе. «Будто в России нет серпа и молота атеистического коммунизма, однако полумесяц их беспокоил», — обиженно заявил Патриарх Варфоломей.

Особое внимание глава Фанара уделил ситуации с религиозным вопросом на Украине, увязав его с Критским собором. Он, в частности, напомнил, что в 2018 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл всеми силами пытался отговорить Вселенский Патриархат от предоставления автокефалии украинским раскольникам, однако его усилия провалились.

«Они [россияне] считали, что их отсутствие на Критском соборе является причиной того, что Фанар не провозгласит украинскую автокефалию. Но они ничего не добились, и вскоре Вселенский Патриархат предоставил автокефалию украинской церкви, признав право наших 40−45 миллионов украинских братьев и сестер иметь независимую церковь, свободную от контроля Москвы», — заявил Патриарх Варфоломей, фактически подтвердив, что, вторгнувшись на Украине, Фанар мстил русским за срыв Критского собора.

В заключение Константинопольский Патриарх повторил, что другие Поместные Церкви, которые пока не признали автокефалию «ПЦУ» (а таковых подавляющее большинство), со временем последуют примеру Константинополя и подчиняться его воле.

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