Русская линия
Сводка новостей от 17 сентября 2024

Синод Эстонской Православной Церкви ответил на провокационные требования эстонского МВД
Члены Синода указали, что Церковь не участвует в политических процессах, и её мнение по поводу высказываний Патриарха уже выражено в заявлении от 2 апреля 2024 года…

Митрополит Таллинский Евгений16 сентября 2024 года состоялось заседание Синода Эстонской Православной Церкви, на котором, в частности, обсуждалось письмо канцлера Министерства внутренних дел ЭР Тармо Мийлитса к епископату Эстонской Церкви по поводу речи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесённой 28 августа 2024 года, сообщает пресс-служба Эстонской Православной Церкви.

Тармо Мийлитса потребовал дать оценку высказываний Предстоятеля Русской Православной Церкви по поводу того, что всё постсоветское пространство является территорией Святой Руси и подпадает под архипастырское попечение Патриарха Московского и всея Руси.

В ответ на возмущение представителя МВД Эстонии Синод ЭПЦ подтвердил свою позицию, что Эстонская Церковь «не участвует в политических процессах, и её мнение по поводу высказываний Патриарха уже выражено в заявлении Синода ЭПЦ МП от 2 апреля 2024 года».

Кроме этого, в решении Синода говорится: «ЭПЦ проповедует евангельское учение о спасении мира через искупительную жертву Иисуса Христа — Сына Божия. Высший смысл и цель человеческой жизни мы полагаем в преодолении греховной природы человека с целью познания Бога и соединения с Ним, что является залогом блаженной вечной жизни. Согласно Уставу нашей Церкви, мы свободно и независимо выстраиваем свои отношения с Эстонским государством».

В ЭПЦ заявили, что подробный ответ на письмо канцлера МВД направят в министерство в ближайшее время.

Русская линия

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Синод Эстонской Православной Церкви ответил на провокационные требования эстонского МВД
Члены Синода указали, что Церковь не участвует в политических процессах, и её мнение по поводу высказываний Патриарха уже выражено в заявлении от 2 апреля 2024 года...

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