17 сентября 2024 года состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Его Блаженство принял владыку Варсонофия и сопровождавших его лиц в малом тронном зале Иерусалимской Патриархии. Во встрече также приняли участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), заместитель начальника Миссии игумен Никон (Головко) и монахиня Екатерина (Копыл) в качестве переводчицы, сообщает сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В беседе Блаженнейший Патриарх Феофил в первую очередь коснулся сложной ситуации на Святой Земле в связи с военными действиями в Газе, а также кризиса, связанного с Украиной, за развитием которого Иерусалимская Православная Церковь следит с глубокой тревогой. Его Блаженство заверил в своих молитвах и поддержке митрополита Киевского Онуфрия, Вышгородского Павла, а также Святогорского Арсения, выразив восхищение их терпением и мужеством.

Патриарх Феофил подчеркнул необходимость прилагать все возможные усилия ради сохранения и восстановления единства Церкви, напомнив, что грех раскола не смывается даже мученической кровью и что нравственный долг пастырей перед Богом и людьми заключается в хранении и восстановлении единства церковного.

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви выразил радость от прибытия на Святую Землю группы паломников, возглавляемой митрополитом Варсонофием, и отметил особую нужду в пище духовной и благодати Божией, которую ощущают сегодня люди в самых разных частях мира в обстановке беды, разочарования, нестабильности, глубокого социального и военного кризиса. По словам Его Блаженства, святые места, куда в поисках благодатной помощи свыше стекаются люди вне зависимости от своей религиозной, этнической и культурной идентичности, помогают осязаемо почувствовать ту общечеловеческую природу, которая объединяет всех нас.

Блаженнейший Патриарх Феофил просил передать братское приветствие Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Русская линия