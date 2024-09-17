16 сентября 2024 года в Сочи по благословению епископа Сочинского и Туапсинского Германа состоялся Форум многодетных семей Сочинской епархии Русской Православной Церкви, сообщает сайт Сочинской епархии.

Помимо владыки Германа в собрании также приняли участие председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, представительница Законодательного Собрания Краснодарского края Анна Невзорова, начальник управления молодёжной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов, кандидат социологических наук, координатор направления лекционной деятельности программы «Спаси жизнь», заместителя председателя Тюменской региональной общественной организации «Центр защиты материнства «Покров» Константин Шестаков, руководитель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сочинской епархии иерей Павел Фадеев и многие другие.

Целью Форума было заявление стремление наглядно представить обществу многодетные семьи как хранителей традиционных ценностей.

К участникам мероприятия — молодёжи, планирующей создавать семьи, семьям с внушительным стажем совместной жизни, многодетным семьям, представителям городской общественности обратился владыка Герман, который призвал молодых людей равняться на многодетные семьи, принявшие участие в собрании.

«Мы наглядно представляем обществу многодетные семьи, с почтением хранящие традиционные ценности. Дети там сыты, хорошо одеты, как правило, успешно обучаются. В этом году в Сочинской епархии была официально открыта православная гимназия, такая востребованная среди прихожан. К тому же многие дети из больших семей ходят в музыкальные, художественные, спортивные школы, что подтверждает второстепенность финансовых вопросов. На первом месте стоит вопрос родительского труда. Если родители готовы приложить достаточно сил, чтобы всё успеть, вряд ли дети будут испытывать нужду в чём-то. Вот такие они, сочинские многодетные семьи — своеобразные маленькие посольства мира и счастья, в которых так сегодня нуждается наша страна», — отметил архипастырь.

Специально прибывший на Форум председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в своём слове сосредоточился на рекомендательных вопросах. Отец Феодор обратил внимание на организацию отдыха родителей в семьях священников, поделился опытом поддержки многодетных семей на своём приходе, выразил одобрение по активной работе по поддержке материнства и детства в Сочинской епархии, рассказал об огромной проделанной работе Русской Православной Церкви по предотвращению в нашем государстве внедрению индустрии по смене пола.

На Форуме был обобщён положительный опыт взаимоотношений в многодетных семьях, воспитания детей, представлены меры поддержки многодетных семей государством и Русской Православной Церковью на примере Сочинской епархии.

Епископ Герман обратился к А.В. Невзоровой с просьбой поддержать инициативу Сочинской епархии о прекращении прерывания беременности в частных клиниках Сочи.

В программе мероприятия состоялась презентация фильма, снятого по инициативе руководителя комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сочинской епархии, «Город больших семей» о многодетных семьях сочинцев. Семьям, принявшим участие в съёмках, епископом Германом были вручены благодарственные грамоты за активную помощь в деле укрепления традиционных ценностей и участие в съёмках фильма.

Русская линия