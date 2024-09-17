17 сентября 2024 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял протоиерея Михаила Протопопова, управляющего архиерейской канцелярией Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге (Австралия), сообщает Патриархия.Ru.

Во встрече принял участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 80-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви вручил протоиерею Михаилу Протопопову орден преподобного Сергия Радонежского I степени.

В ходе беседы Святейший Владыка поделился воспоминаниями о предыдущих встречах с отцом Михаилом, в частности, о давней встрече и общении в Австралии. Святейший Патриарх Кирилл также выразил сердечную признательность отцу Михаилу за деятельное участие в одном из важнейших событий современной истории Русской Православной Церкви — воссоединении ее двух некогда разрозненных частей в 2007 году, когда был подписан Акта о каноническом общении.

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