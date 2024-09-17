«Демографические репродуктивные установки населения всегда ценностно-социальные. Они базируются на двух аспектах. Ценностный (воспитание) — это в основном относится к категории граждан, которые воспитывались в религиозных традициях. Эта установка не зависит от социального положения. Чем больше религиозного населения в России, тем крепче и здоровее репродуктивные установки и больше многодетных семей», — заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Феодор Лукьянов в интервью газета «Коммерсант».

«Что касается социального аспекта, то сегодня мы видим, что сама культура многодетности в социальной политике страны отсутствует. Как простой пример — не предусмотрены правила рассадки в самолетах членов многодетной семьи, чтобы вместе была семья во время полёта. С точки зрения вопросов жилья — перейти сегодня в многодетность при существующем жилищном устройстве практически невозможно, сама ситуация доступности жилья на рынке заставляет семьи оставаться малодетными. Это как про проблему финансовой доступности, так и про саму возможность приобретения жилья и квадратных метров, необходимых для многодетной семьи. Также отсутствует пространственное развитие страны, которое бы позволило создавать рабочие места в провинции, чтобы наладить быт семьи. Вот это всё сочетающиеся факторы, влияющие на решение иметь детей», — отметил священник.

Что же касается пропаганды бездетности, то «она влияет, и серьезно влияет, но больше на так называемое поколение диджитал, где репродуктивные установки формировались у более молодого поколения в условиях цифровой среды». «Необходимость запрета чайлдфри как пропаганды превосходства бездетного образа жизни, продиктована сегодня, прежде всего, как попытка ограничения влияния деструктивной идеологии, сокращающей в том числе число молодежи с религиозным взглядом, убивающей ядерную группу с точки зрения воспроизводства населения. Поэтому нужен воспитательный и охранительный сегодня закон».

«Без ограничения абортов и маркирования аборта как асоциального явления, чтобы в том числе молодежь понимала, что это плохо, что это влияет и на репродуктивное здоровье, и на риск последующего бесплодия, что может привести к несчастью, к бездетности, к одиночеству — это крайне важный для государства поступок, который бы существенно повлиял не только на сохранение уже зачатых детей, но и на последующие поколения в целом», — уверен председатель Патриаршей комиссии.

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