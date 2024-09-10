9 сентября 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столицу Белоруссии был торжественно доставлен ковчег с мощами преподобной Евфросинии Московской, в то время как мощи преподобной Евфросинии Полоцкой в эти дни встречают в разных регионах России, сообщает Патриархия.Ru.

Первым пунктом в маршруте следования святыни по Белоруссии стал Елисаветинский монастырь Минска. Торжественную встречу в обители возглавил епископ Несвижский Авксентий, викарий Патриаршего экзарха всея Беларуси, который совершил молебное пение с акафистом преподобной Евфросинии Московской.

Архиерею сослужили священнослужители монастыря. Богослужебные песнопения исполнил монастырский хор под управлением монахини Арсении (Козловой).

За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Евфросиния (Лаптик) с сестрами обители.

По окончании богослужения епископ Авксентий обратился к верующим с архипастырским словом.

В завершение молящимся были розданы иконочки преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской с благословением Святейшего Патриарха Кирилла.

Организатором принесения мощей двух великих русских святых — преподобной Евфросинии Полоцкой и преподобной Евфросинии Московской стала Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь совместно с Благотворительным фондом святого равноапостольного князя Владимира.

В 2024 году исполняется 920 лет со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой, основоположницы женского монашества на Руси, и 155 лет со дня канонизации преподобной Евфросинии Московской (в миру — великая княгиня Евдокия Дмитриевна), которая была супругой князя Дмитрия Донского, также причисленного Русской Православной Церковью к лику святых. Великую княгиню Евдокию Дмитриевну при жизни называли матерью, хозяйкой Москвы, а после кончины — покровительницей.

Именно княгиня Евдокия Дмитриевна убедила митрополита Киприана принести из Владимира в Москву Владимирскую икону Божией Матери. Заступничеством Пресвятой Богородицы Москва была спасена от уничтожения войском Тамерлана в 1395 году. А в 1397 году был основан московский Сретенский монастырь, в котором на протяжении веков 8 сентября традиционно отмечается великий праздник города Москвы — праздник Сретения (встречи) Владимирской иконы Божией Матери. В этом году День города Москвы также приходится на 8 сентября.

В 2024 году отмечаются также знаменательные даты, имеющие важное значение в политической истории России и Белоруссии. 785 лет назад был заключен союзный договор между князем Новгородским Александром Невским и Полоцким князем Брячиславом Васильевичем. В этом году исполняется 25 лет образования Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Принесение мощей святых Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской символично для народов России и Белоруссии, объединенных общей историей, культурой, святынями и ценностями. Принесение мощей этих святых — зримый символ единства верующих России и Белоруссии в рамках одной Поместной Православной Церкви.

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