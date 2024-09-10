8 сентября 2024 года известный сторонник Фанара в Православной Церкви Чешских земель и Словакии епископ Оломоуцко-Брненский Исаия (Сланинка), сослуживший ранее с украинскими раскольниками, направил письмо, в котором выразил свое несогласие с заявлением Священного Синода ПЦЧиС от 3 сентября. В этом заявлении Синод выступил в поддержку Украинской Православной Церкви и её Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также осудил принятый Верховной Радой Украины закон, запрещающий УПЦ, сообщает СПЖ.

Епископ Исаия в своем письме отметил, что, несмотря на уважение к членам Синода, он не может поддержать их позицию в отношении закона № 8371, который, по его мнению, был принят «легитимно и в соответствии с демократическими процедурами». Он подчеркнул, что «Украина — демократическое государство с избранным парламентом», и что закон направлен против организаций, которые каким-либо образом связаны с Россией или сотрудничают с ней.

Владыка Исаия традиционно выступил с нападками на Русскую Православную Церковь и лично Святейшего Патриарха Кирилла. При этом он выразил сомнения в том, что Украинская Православная Церковь действительно отделилась от Московского Патриархата, а потому гонения на украинское священноначалие и духовенство, по его мысли, вполне уместны.

Иерарх ПЦЧЗиС призвал к скорейшему разрешению церковного вопроса на Украине на всеправославном уровне в духе поддержки решений Фанара, чтобы «устранить существующие юрисдикционные противоречия». Он подчеркнул, что поддержка Украинской Православной Церкви в её нынешнем виде может быть воспринята как косвенная поддержка Святейшего Патриарха Кирилла и Московского Патриархата, а потому он не хочет в этом участвовать.

Русская линия