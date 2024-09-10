В ближайшее время в православной обители откроют музей анафемы Мазепы и установят его бюст…

В Киево-Печерской лавре скоро установят памятник анафематствованному гетману-предателю Ивану Мазепе. Об этом сообщил бывший народный депутат Николай Томенко, который вместе с директором лаврского заповедника Максимом Остапенко является инициатором установки памятника, передаёт СПЖ.

Монумент будет выполнен в виде бюста, установленного на колонне, украшенной гербом Мазепы — символом князей Курцевичей-Гедиминовичей. Бюст уже готов в гипсовом варианте и в скором времени будет отлит в бронзе. На памятнике гетман изображен в доспехах с Андреевской лентой, что соответствует его историческому портрету, хранящемуся в музее Днепра.

Сообщается, что в планах инициаторов этого проекта также открытие музея предателя в Онуфриевской (Палатной) башне, которая находится на территории Киево-Печерской лавры. В планах украинских властей превратить обитель в центр украинских националистов и раскольников. Анафема Мазепа — это один из их героев.

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