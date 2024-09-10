Русская линия
Сводка новостей от 10 сентября 2024

Украинские власти рассказал о своих планах на Киево-Печерскую лавру
В ближайшее время в православной обители откроют музей анафемы Мазепы и установят его бюст…

В Киево-Печерской лавре скоро установят памятник анафематствованному гетману-предателю Ивану МазепеВ Киево-Печерской лавре скоро установят памятник анафематствованному гетману-предателю Ивану Мазепе. Об этом сообщил бывший народный депутат Николай Томенко, который вместе с директором лаврского заповедника Максимом Остапенко является инициатором установки памятника, передаёт СПЖ.

Монумент будет выполнен в виде бюста, установленного на колонне, украшенной гербом Мазепы — символом князей Курцевичей-Гедиминовичей. Бюст уже готов в гипсовом варианте и в скором времени будет отлит в бронзе. На памятнике гетман изображен в доспехах с Андреевской лентой, что соответствует его историческому портрету, хранящемуся в музее Днепра.

Сообщается, что в планах инициаторов этого проекта также открытие музея предателя в Онуфриевской (Палатной) башне, которая находится на территории Киево-Печерской лавры. В планах украинских властей превратить обитель в центр украинских националистов и раскольников. Анафема Мазепа — это один из их героев.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерей Георгий Максимов: «Это всё абсолютно чудовищно, дико и безнравственно»
Православный священник напомнил бросившим свои семьи и поженившимся Константину Малофееву и Марие Львовой-Беловой, что на прелюбодеянии счастливой жизни не построишь...

Фанариоты продолжают поддерживать гонения на Украинскую Православную Церковь
Известный сторонник Фанара в Православной Церкви Чешских земель и Словакии епископ Исаия (Сланинка) отозвал свою подпись под решением Синода в защиту УПЦ...

Украинские власти рассказал о своих планах на Киево-Печерскую лавру
В ближайшее время в православной обители откроют музей анафемы Мазепы и установят его бюст...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 года графа П.П. Коновницына...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика