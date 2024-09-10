Клирик храма Всех святых, Патриаршего подворья на Кулишках в Москве иерей Георгий Максимов стал одним из немногих священников Русской Православной Церкви, кто без всякого лицеприятия и ложной скромности отреагировал на скандальную свадьбу известного православного бизнесмена Константина Малофеева и многодетной жены священника Марии Львовой-Беловой. Он опубликовал соответствующее обращение по этому поводу в своём Телеграм-канале. Мы приводим текст отца Георгия целиком:

«Стало публично известно о том, что Мария Алексеевна Львова-Белова, уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, вышла замуж за предпринимателя-миллиардера Константина Валерьевича Малофеева, председателя совета директоров группы компаний «Царьград». Это ужасная новость, поскольку речь идёт о смертном грехе прелюбодеяния, ради которого были разрушены две семьи. В частности, Мария Алексеевна бросила своего мужа-священника о. Павла Когельмана, с которым воспитывала девять детей (пять родных и четверо приемных), Константин Валерьевич, в свою очередь, развёлся с женой, которая родила ему троих детей.

Это всё абсолютно чудовищно, дико и безнравственно. К сожалению, тяжкие греховные падения случаются, и обычно я их не комментирую. Но в данном случае речь идёт о публичных людях и их публичных действиях, причём людях, которые себя позиционируют как православных христиан и которых многие воспринимали в качестве моральных и в какой-то степени даже духовных ориентиров. Но сейчас они действуют так, словно совершаемое ими зло является чем-то приемлемым и нормальным. Мне сообщили, что они даже дерзают приступать ко причастию в таком состоянии. Запечатлённое на видео присутствие кого-то из духовенства на этой прелюбодейной «свадьбе» может дать повод многим думать, что будто бы и Церковь воспринимает грех как что-то нормальное, если его совершают высокопоставленные и богатые люди. Возможно, и сами упомянутые лица полагают, что деньги и высокие должности ставят их выше закона Божия.

Поэтому я как священник считаю своим долгом в данном случае напомнить: нет, никто не выше закона Божия. И нет, это не нормально. И Церковь это не признает ничем иным, кроме смертного греха.

Закон Божий гласит для всех: «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14).

И даже развод с предыдущими супругами и официальный брак с любовницей/любовником не делает это чем-то морально допустимым и не греховным: «Кто разведётся с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от неё; и если жена разведётся с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Мк. 10:11−12).

К каким последствиям это приведёт? Суд Божий: «Блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).

Как именно Бог осудит за этот грех? Об этом сказано вполне определённо: «Не обманывайтесь: прелюбодеи Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9−10). «Убийц и любодеев. участь в озере, горящем огнем и серою, это — смерть вторая» (Откр. 21:8).

Я не желаю такой участи ни Константину Валерьевичу, ни Марии Алексеевне, поэтому напоминаю, что единственная возможность её избежать — прекратить грех и принести в нём искреннее покаяние. Божественное Откровение относится к прелюбодеянию как к одному из самых мерзких и тяжких грехов, ставя его наравне с убийством. И это действительно убийство предшествующей семьи, моральное убийство того, кто тебя любил и тебе доверял. Это чудовищный удар и крушение мира как для тех, кому изменили, так и для детей. На предательстве и горе четырнадцати близких людей не построишь счастливой семьи. Вот почему прелюбодеяние нередко приносит наказание и горькие последствия даже ещё в этой земной жизни: «Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего» (Притч.6:28−29)".

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