Бывший священник Украинской Православной Церкви, перешедший к украинским раскольникам в 2018 году, Георгий Коваленко выразил надежду, что после того, как антицерковный закон № 3894 (бывш. № 8371) вступит в силу, Украинская Православная Церковь превратится в маргинальную организацию, поскольку юридически перестанет существовать. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Gazeta.ua», сообщает портал Raskolam.net.

«Эта связь (с РПЦ, — ред.) запрещена юридически. Но канонически, если они будут считать своим Патриархом Кирилла, то государство им этого запретить не может. Как и верить в рептилоидов, тайный заговор и так далее. Это будет такая маргинальная структура, непризнанная юридически. Иногда Московский Патриархат распространяет в мире то, что этот закон является каким-то гонением на веру, подобным советским запретам. Это откровенная ложь. Никаких запретов исповедовать веру — нет. Есть только ограничения в юридической, экономической и имущественных сферах», — откровенно соврал Коваленко.

Предавший свою Матерь-Церковь священник добавил, что прежде всего запрет коснётся Киевской митрополии УПЦ, поскольку её аффилированность с Московским Патриархатом будет проще всего доказать. Далее, в связи со связью епархий и приходов УПЦ с Киевской митрополией, постепенно регистрации лишатся и эти юридические лица.

«Есть главная из них, например, Киевская митрополия, аффилированность которой доказать просто. Если она не выполнила предписания государства, то есть связанные с ней епархиальные управления. Вроде напрямую трудно доказывать их связь с Русской Церковью, но легко — аффилированность с митрополией. Здесь не нужно особых экспертиз, а лишь стоит взять уставы, где стоят подписи митрополита Онуфрия. А в каждом приходе будет подпись его правящего архиерея. Однако если будет добрая воля «сверху», то эта история никогда не дойдёт до уровня приходов или монастырей. Можно будет отдельно разбираться с теми, кто проповедует идеологию «русского мира», — добавил Коваленко.

Впрочем, его надежды на то, что духовенство и прихожане УПЦ под нажимом властей массово последуют его примеру и пойдут на предательство Матери-Церкви, а УПЦ превратится в «маргинальную структуру», вряд ли оправдаются. Коваленко выдаёт желаемое за действительное, наивно полагая, что гонения на Церковь способны её ослабить. Церковная история свидетельствует об обратном — Церковь утверждается на крови мучеников и исповедников.

Своими запретами и гонениями украинские власти лишь пополняют число украинских священников и прихожан, которые (в значительном числе вопреки своей воле) станут исповедниками именно Русской Православной Церкви и страдальцами за так называемый «русский мир». При этом они могут совсем не разделять этих воззрений, но Господь судил им стать исповедниками именно столь ненавистного Коваленко Московского Патриархата.

Так, что чем больше сейчас таких «мыслителей», как Коваленко, в Киеве, тем больше слава Русской Православной Церкви будет на Украине в будущем. Коваленкам не дано понять, что своими запретами они лишь пилят сук, на котором сами и сидят, и на самом деле играют на руку Москве, которая теперь в глазах всего православного мира является защитницей гонимой Православной Церкви.

Русская линия