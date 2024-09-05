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Сводка новостей от 5 сентября 2024

Более 500 частных клиники в России отказались от совершения абортов
Об этом Святейшему Патриарху Кириллу сообщили организаторы Координационного центра по вопросам демографии и семейных ценностей…

Святейший Патриарх Кирилл провел встречу с организаторами Координационного центра по вопросам демографии и семейных ценностейБолее чем в 71 регионе России поддержана инициатива Святейшего Патриарха Кирилла по ограничению абортов; 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию осуществление абортов. Об этом заявили в Координационном центре по вопросам демографии и семейных ценностей, сообщает Патриархия.Ru.

5 сентября 2024 года в Даниловом монастыре в Москве Предстоятель Русской Православной Церкви принял организаторов Координационного центра врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Михаила Потокина, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова, главу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойду, заместительницу председателя Комиссии по демографии Общественной палаты РФ, ведущую телеканала «Спас», главу благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Н. Москвитину.

По запросу Патриаршей комиссии по вопросам семьи Центром социологии РАН проведено социологическое исследование, которое выявило, что 77% граждан России признают, что ребёнок до рождения — уже человек. 48% граждан также считает необходимым, чтобы не частные клиники, а государство занималось вопросами, связанными с прерыванием беременности. Согласно данным исследования, 77% респондентов считают, что государство должно вводить ограничения на аборты, а 45% выступают за сокращение числа организаций, выполняющих аборты. Закон, запрещающий склонение женщин к аборту, принят в 10 регионах Российской Федерации, и до конца года ожидается увеличение этой цифры вдвое.

В ходе беседы обсуждались другие вопросы деятельности, направленной на снижение числа абортов, в том числе создание Координационного центра по вопросам демографии и семейных ценностей при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению, который объединил бы все церковные проекты данного направления.

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