В августе и сентябре 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла реализуется масштабный проект, направленный на укрепление братских связей между Русской Православной Церковью и Православной Церковью Молдовы, имеющей статус Самоуправляемой Церкви Московского Патриархата, сообщает Патриархия.Ru.

В рамках проекта около 300 священнослужителей Православной Церкви Молдовы приняли участие в паломническом туре по святым местам России. Священники из Молдовы побывали и продолжают приезжать в Россию для обмена опытом пастырского служения, укрепления духовных связей и братских отношений между Церквами. Священнослужители Православной Церкви Молдовы принимают участие во встречах с известными представителями Русской Православной Церкви, церковной академической среды и православной общественности.

В программу паломнического тура включены посещения таких обителей Русской Православной Церкви, как Свято-Троицкая Сергиева лавра, Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве, а также другие святыни и исторически значимые места Москвы и Подмосковья.

Паломнический проект, направленный на укрепление братских связей между Русской Церковью и Церковью Молдовы, стал объектом критики со стороны ряда СМИ Республики Молдова. Комментируя выдвинутые обвинения, в Синодальном секторе по институциональным коммуникациям и связям со СМИ Православной Церкви Молдовы выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что «данная инициатива предпринята с целью ознакомления молдавского духовенства с духовным и историческим наследием Русской Православной Церкви и укрепления братских связей между двумя Православными Церквами».

Там также отметили, что «паломничества, финансируемые Московским Патриархатом, не преследовали никаких электоральных или политических целей. Они были созданы для поддержки приходских священников с ограниченными ресурсами, особенно из сельской местности Молдовы».

В Секторе по институциональным коммуникациям и связям со СМИ обратили внимание, что «некоторые СМИ Республики Молдова неверно истолковали отъезд священников в паломничество к святым местам России. Священнослужителей Православной Церкви Молдовы обвинили в поездке в Москву с политическими и пропагандистскими целями».

«21 августа Православная Церковь Молдовы выступила с заявлением, в котором резко осудила спекуляции в прессе, а именно: обвинение в участии её духовенства в политической или пропагандистской деятельности. Кроме того, вернувшиеся из Москвы священники отрицали получение от тех, кто их принимал, какой-либо финансовой помощи. В то же время, Православная Церковь Молдовы подтвердила свою приверженность сохранению единства своего духовенства и защите Православной Церкви Молдовы от любого политического влияния», — говорится в тексте комментария Сектора по институциональным коммуникациям и связям со СМИ Православной Церкви Молдовы.

Руководитель Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, комментируя масштабный паломнический проект Русской Православной Церкви, организованный для священников из Молдовы, отметил, что он направлен на «укрепление связей между удаленными частями нашей Церкви».

«Эта программа направлена на поддержку и сохранение традиционных духовных ценностей. Концепция паломничества предусматривает дальнейшее укрепление связей между удаленными частями нашей Церкви. В это непростое время особенно важны братские связи и сотрудничество в деле пастырского служения», — отметил архиерей.

Русская линия