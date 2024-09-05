Константинопольский Патриархат стал единственной Поместной Церковью, поддержавшей гонителя Зеленского и его закон о запрете УПЦ…
Целый ряд церковных СМИ и околоцерковных порталов обсуждают ситуацию, которая сложилась в православном мире после принятия украинскими властями закона о запрете Украинской Православной Церкви. И все сходятся на том, что гонения на верующих на Украине привели к тому, что Фанар стал единственной Поместной Церковью, которая открыто поддержала богоборца Зеленского.
Так, в настоящее время в защиту УПЦ в той или иной форме уже высказались:
1. Антиохийская Православная Церковь
2. Иерусалимский Патриархат
3. Русская Православная Церковь
4. Сербская Православная Церковь
5. Болгарский Патриархат
6. Албанская Православная Церковь
7. Православная Церковь Чешских земель и Словакии
Ещё до принятия антицерковного закона в защиту УПЦ активно выступали: