Константинопольский Патриархат стал единственной Поместной Церковью, поддержавшей гонителя Зеленского и его закон о запрете УПЦ…

Целый ряд церковных СМИ и околоцерковных порталов обсуждают ситуацию, которая сложилась в православном мире после принятия украинскими властями закона о запрете Украинской Православной Церкви. И все сходятся на том, что гонения на верующих на Украине привели к тому, что Фанар стал единственной Поместной Церковью, которая открыто поддержала богоборца Зеленского.

Так, в настоящее время в защиту УПЦ в той или иной форме уже высказались:

1. Антиохийская Православная Церковь

2. Иерусалимский Патриархат

3. Русская Православная Церковь

4. Сербская Православная Церковь

5. Болгарский Патриархат

6. Албанская Православная Церковь

7. Православная Церковь Чешских земель и Словакии

Ещё до принятия антицерковного закона в защиту УПЦ активно выступали:

1. Польская Православная Церковь

2. Македонская Православная Церковь

3. Православная Церковь в Америке

Предпочитают сохранять полное молчание:

1. Александрийский Патриархат (признал украинских раскольников)

2. Грузинская Патриархия

3. Кипрская Православная Церковь (признала украинских раскольников)

4. Элладская Православная Церковь (признала украинских раскольников)

5. Румынский Патриархат

В единственном числе поддержал запрет УПЦ лишь Константинопольский Патриарх Варфоломей, который таким образом остался в полной изоляции.

В свете всего этого не сложно понять, почему глава Фанара категорически не желает созывать Всеправславный собор по украинской проблеме.

Русская линия