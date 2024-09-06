3 сентября 2024 года в связи с решением украинских властей запретить Украинскую Православную Церковь Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии выступил в поддержку Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Нас огорчает новость, что 20 августа 2024 года украинский парламент одобрил проект закона, главной целью которого является запрет деятельности Украинской Православной Церкви», — говорится в декларации Священного Синода ПЦЧЗиС.

Члены Синода отмечают, что их «шокирует, что подобный закон был принят законодательным органом демократического государства, который должен быть главным гарантом уважения фундаментальных прав и свобод человека».

«Много раз в своей истории Православная Церковь переживала моменты, о которых можно сказать словами из псалмов: «Князья гонят меня безвинно, но сердце моё боится слова Твоего» (Пс. 118, 161). Мы убеждены, что даже сейчас Бог не оставит своего верного народа без помощи, и слова Писания снова исполнятся: «Из тесноты воззвал я к Господу, — и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь» (Пс. 117, 5).

Мы выражаем свою поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украине Онуфрию, а также всей Украинской Православной Церкви. Апостол Павел говорит: «Если страдает один член, с ним страдают все члены» (1 Кор. 12, 26). Мы не забываем эти слова и молимся о помощи Бога и спасении всех преследуемых и страдающих", — говорится в документе.

Иерархи Православной Церкви Чешских земель и Словакии подчеркнули, что уважение фундаментальных прав и свобод человека важно не только для жизни одной страны, но и для всего мира, в котором мы живём.

В декларации напоминается, что с критикой принятого закона уже выступили Сербская, Антиохийская, Албанская, Болгарская, Иерусалимская Православные Церкви, папа Римский Франциск, Армянская апостольская церковь, а также Всемирный совет церквей.

Также в декларации содержится призыв к православным священнослужителям и верующим Чехии и Словакии продолжить свои молитвы за наступление мира на Украине.

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