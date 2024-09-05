Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области объявила предостережение Авраамиеву Богоявленскому монастырю в Ростове Великом из-за ремонта Введенской церкви, которую насельники решили отштукатурить и привести в должный вид. С доносом на насельников обратилась некая «градозащитница» Ольга Мазанова, сообщает газета «Коммерсант».

Госпожа Мазанова воспользовалась тем, что монастырь признан объектом культурного наследия федерального значения и ОКН «Культурный слой города, XI — XVII вв.», и решила приостановить начатые работы при помощи жалоб.

Она указала, что на территории монастыря в настоящее время строят наземный гараж на пять машино-мест, который в дальнейшем может оказывать «негативное влияние на условия визуального восприятия Богоявленского собора, и уродовать историческую среду ОКН». Кроме того, в охранной зоне «возникла свалка грунта и бетонных конструкций».

Мазанова обратила внимание и на штукатурные работы на фасадах церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, которые, по её мнению, могли вестись без согласования с органом охраны ОКН.

По факту доноса специалисты службы охраны ОКН выехали на место и предостерегли монахов от «нарушения законодательства». Они предложили монастырю в свете жалоб Мазановой пока не проводить работ до согласования всей документации и получения официального разрешения. Вместе с тем «несанкционированную свалку» монастырь должен ликвидировать в течение 15 дней.

Впрочем, никакую «свалку» в обители монашествующие и без того бы не устроили. Речь в данном случае идёт о складировании стройматериалов при строительных работах и не более того. После окончания строительства монастырская территория, безусловно, была бы приведена в полный порядок.

Русская линия